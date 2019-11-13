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Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a olay şampiyonluk göndermesi

Hıncal Uluç, "Bu sene şampiyonluk favoriniz Fenerbahçe'mi?" sorusua ''Kimse şampiyonluğa fazla heveslenmesin bu sene şampiyon Ali Koç olacak. TFF ile nezaket ziyaretleri. Külliye ile al gülüm ver gülüm.'' şeklinde yanıt verdi.

Ünlü spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'a programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

"Ali Palabıyık çubuklu formayla çıkmış''
Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Uluç, "Ali Palabıyık. Adam çubuklu formayla çıkmış. Baktı 11'e 11 olmuyor, Fener'i dağıtacaklar, Hafez'i attı. Soruyorum, bu itirazı Emre Belözoğlu yapsa atabilir miydi?" dedi.

''Bu sene şampiyon Ali Koç olacak''
"Bu sene şampiyonluk favoriniz Fenerbahçe'mi?" şeklindeki soruya yanıt veren Uluç, şu ifadeleri kullandı;

"Hayır. Benim favorim Ali Koç. Kimse şampiyonluğa fazla heveslenmesin bu sene şampiyon Ali Koç olacak. Kasımpaşa maçında hakem Ali Palabıyık Fenerbahçe'ye el pençe divan durdu. TFF ile nezaket ziyaretleri. Külliye ile al gülüm ver gülüm. Sonra Ali Palabıyık'ı da verin Kadıköy'e. Komedi izliyoruz."

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