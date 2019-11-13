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Muş'ta muhtar operasyonu! 6 muhtar gözaltına alındı

MUŞ'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri değerlendirilen 6 muhtar gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden muhtarlara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Evlerinden çıkanlar 

Bu kapsamda 6 muhtarın gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 9 milimetre çapında 7 tabanca mermisi, 2 bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve F serisi 1 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

Azim ve kararlılık vurgusu 

Açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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