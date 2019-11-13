Tesla'nın CEO'su Elon Musk yeni fabrikasını Berlin'e kuracak

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yeni fabrikasını Berlin'de kuracağını duyurdu.
Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, dün Berlin'de katıldığı bir ödül verme töreninde konuşan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kentte bir fabrika kurmayı planladığını söyledi.
Berlin Havalimanı'nın yakınında
Musk, fabrikayı Brandenburg eyaletinin sınırlarının yakınında bulunan ve açılması gelecek seneye ertelenen Berlin yeni havalimanının yakınında kurmayı planladığını belirtti.
Model Y
Twitter üzerinden de açıklama yapan Musk, yeni fabrikanın, Model Y ile başlayan bataryalar, güç aktarma organları ve araçlar üreteceğini yazdı.
Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019
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