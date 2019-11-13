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Çocukları Atatürk posteri önünde secdeye yatırdılar! Görüntülere tepki yağdı

10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk posteri önündeki secde olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tüm kesimlerden tepki çekti. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. yılı ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerindeki görüntülerde öğrencilerin Atatürk posteri önünde secde ettirildiği görülüyor.

İnceleme başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım'da çocuklara yaptırılan bu uygulamayla ilgili inceleme başlattı.

Başka okullarda da benzer etkinlikler tespit edildi

İlkokul öğrencilerinin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiği görüntülerin tartışılmasının ardından başka okullarda da benzer etkinliklerin olduğu ortaya çıktı. Öğretmen hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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