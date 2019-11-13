Abdullah Avcı 5 ismin biletini kesti! Ocak'ta yolcular

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, performansından memnun kalmadığı 5 isimle ocak ayında yolların ayrılmasını istedi.

Beşiktaş'ta yol haritası belirlendi. Siyah- Beyazlı yönetim bir yandan Ocak ayında yapılacak transferleri planlarken diğer taraftan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Lens, Roco, Orkan, Oğuzhan ve Muhayer'le yolların ayrılması planlanıyor.

Çıkış yolu aranıyor

Takvim'in haberine göre; ancak Lens ve Oğuzhan gibi isimlerin yıllık ücretlerinin yüksek olması yönetimi düşündürüyor. Futboldan sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın bir çıkış yolu aradığı öğrenildi. Bu oyuncularla ligin 2. yarısında yola devam edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.





Oğuzhan'a talip var

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana vasat bir görüntü çizen Lens istenmiyor. Son iki yıldır kayıpları oynayan Oğuzhan'a da Rus kulübü Krasnodar'ın talip olduğu öğrenildi.