Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Akbulut eski başbakandı

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Akbulut'u ziyaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Akbulut'un, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Vali Vasip Şahin bilgi aldı

Bu arada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut'u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.

Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut'un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi.

Vali Şahin, Akbulut'un durumunun iyi olduğunu da belirtti.