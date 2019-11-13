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İmamoğlu bildirisi okuyan Murat Kazanasmas'a yeni görev verildi

23 Haziran seçimleri öncesinde bir grup İBB çalışanıyla Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren açıklama metni okuduktan sonra işine son verilen Murat Kazanasmaz'ın, Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör oldu.

Bir grup İBB çalışanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tekrar seçimlerinden 2 hafta önce İBB binası önünde İmamoğlu'nu hedef alan miting düzenlemiş, mitingde konuşmayı trafik uzmanı Murat Kazanasmaz yapmıştı.

"İnsafsızlığı gösterenleri kınıyoruz"

"İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile 'israf' kavramına sıkıştırma 'insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz" denilerek Ekrem İmamoğlu protesto edilmişti. Kamuoyunda da tepkiye neden olan açıklamayı okuyan Murat Kazanasmaz'ın Ağustos ayında işine son verilmişti.

Polis Radyosu'na Genel Koordinatör yapıldı

Kazanasmaz'ın bu ayın başında Polis Teşkilatı Haberleşme Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan ve Türkiye genelinde ulusal yayın yapan Polis Radyosu'nda Genel Koordinatör olarak göreve başladığı öğrenildi.

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