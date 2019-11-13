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İtalya'da bir camiyi havaya uçurmayı planlayan 2 kişi yakalandı

Siena şehrinde bir camiye saldırı hazırlığında olan, baba oğul iki aşırı sağcı İtalyan tutuklandı.

Bir İtalyan haber kuruluşunun haberine göre bir grup aşırı sağcı, İtalya'nın Toskana bölgesindeki Siena şehrinde bulunan bir camiye saldırı hazırlığındaydı.

Ses kayıtları ele geçirildi

Polis ekipleri, saldırganların telsiz konuşmalarının yer aldığı ses kayıtlarına ulaştı. Ses kayıtlarından caminin gaz borularını hedef alarak havaya uçurma niyetinde oldukları belirlendi.

Baba oğul tutuklandı

Şahıslar, polisin onları yakalayacağı korkusuyla planı iptal etti. Polis ekiplerinin yaptığı baskında,   60 yaşındaki Andrea Chesi ve 22 yaşında olan oğlu Yuri, patlayıcı madde ve savaş mühimmatı bulundurma suçlamasıyla tutuklandılar.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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