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CHP'den televizyon programlarına katılım için yeni kriterler

CHP, milletvekillerinin televizyon programlarına katılımına yönelik bazı düzenlemeler getirdi; milletvekillerinden 5-6 kişinin konuk olduğu televizyon programlarına, "söz hakkı kullanımının kısıtlı olması" nedeniyle katılmamaları istendi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Grup Yönetim Kurullarının bu hafta yaptığı toplantılarında basınla ilişkiler konusu değerlendirildi.

Grup Yönetim Kurulunda bu konuyla ilgili bir dizi karar alındı.

Nöbetçi grup başkanvekillerinin onayını alacak

Buna göre, milletvekilleri televizyon programlarına davet aldıklarında, daveti kabul etmeden önce mutlaka nöbetçi grup başkanvekillerinin onayını alacak.

Milletvekilleri, 5-6 kişinin konuk olarak katıldığı televizyon programlarına, "söz hakkının kullanımının kısıtlı olması, bu nedenle parti politikalarının sağlıklı bir şekilde aktarılma zeminin bulunmaması ve istismara açık sonuçlarının ortaya çıkma olasılığı düşünülerek" katılmayacak.

4 ya da daha az kişinin katıldığı televizyon programlarına ise başka 27. Dönem milletvekillerinin katılması halinde ve nöbetçi grup başkanvekilinin onayından sonra milletvekili katılabilecek.

Aykırı davrananlar hakkında işlem yapılacak

Televizyon programlarına ilişkin belirtilen konuların izlenerek alınan kararlara aykırı davrananlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılması da kararlaştırıldı.

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