Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'e 'paralı başkan ol' diyenler var

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili konuşurken ''Fatih Terim'e 'paralı başkan ol' diyenler var. Olacak demiyorum. Söyleyenler var diyorum.'' ifadelerini kullandı.

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İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programı yorumcularından Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın iç siyasetiyle ilgili küçük bir değerlendirmede bulundu.

''Bu sefer güçlü başkan olur''

Galatasaray'ın seçime gitme ihtimali üzerine konuşan Serdar Ali çelikler, ''Mustafa Bey bence aday olacak. Onun yolunu açacaklar. Aday olup kazanırsa bu sefer güçlü başkan olur. İki seçimdir güçlü başkan değildi. Bu sefer güçlü başkan olur.'' dedi.

''Fatih Terim'e 'paralı başkan ol' diyenler var''

Teknik direktör Fatih Terim için de konuşan Çelikler, şu ifadeleri kullandı; ''Fatih Terim'e 'paralı başkan ol' diyenler var. Olacak demiyorum. Söyleyenler var diyorum.''