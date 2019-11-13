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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde SAS ve METİ timleri görevde

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin mayın ile EYP tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada "Pınarı Harekâtı kapsamında halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ Timlerimiz mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Bölge mayın/EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek" denildi.

Paylaşımda, bölgenin mayın ve EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmaların kararlı şekilde devam edeceği kaydedildi. Türk askerinin mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da paylaşımda yer verildi.

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