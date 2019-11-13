Mümtaz Soysal cenaze töreni Davutoğlu övgüler yağdırdı

Kılıçdaroğlu: Görkemli yerlerde oturmadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soysal'ın vefatının Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

Mütevazı bir hayatı vardı. Görkemli saraylarda, görkemli evlerde, görkemli yerlerde oturmadı. Mütevazı kendi halinde oturan, yazan, çizen bir insandı. Aynı zamanda binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir akademisyenin en büyük temel gurur kaynağı yetiştirdiği öğrencilerdir. Onlar bugün Türkiye’nin bütün coğrafyasında hatta dünya coğrafyasında hizmet veriyorlar. Kendisini saygı ve hürmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin.