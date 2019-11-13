Mümtaz Soysal cenaze töreni Davutoğlu övgüler yağdırdı
Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
Anayasa Hukuku Profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal (90), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Soysal için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Türk siyasi hayatının renkli isimlerinden biri olarak kabul edilen törene çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve gazeteci katıldı.
Kimler katıldı?
Türk bayrağına sarılı naaşı polis korteji eşliğinde getirilen Soysal'ın cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP'li Muharrem İnce, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gazeteciler Fikret Bila, Hasan Cemal, Sedat Ergin ile yeğeni Büyükelçi Engin Soysal ve kızları Funda ve Defne Soysal da katıldı.
Kılıçdaroğlu: Görkemli yerlerde oturmadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soysal'ın vefatının Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
Mütevazı bir hayatı vardı. Görkemli saraylarda, görkemli evlerde, görkemli yerlerde oturmadı. Mütevazı kendi halinde oturan, yazan, çizen bir insandı. Aynı zamanda binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir akademisyenin en büyük temel gurur kaynağı yetiştirdiği öğrencilerdir. Onlar bugün Türkiye’nin bütün coğrafyasında hatta dünya coğrafyasında hizmet veriyorlar. Kendisini saygı ve hürmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin.
Mesut Yılmaz: Benim hocamdı aynı zamanda
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz da, Soysal ile siyaset ve üniversite de beraber olduklarını kaydederek, "Benim hocamdı aynı zamanda. Kendisini çok takdir ederdim. Kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.