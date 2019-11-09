HDP'li vekil Müge Anlı'ya tepki için mecliste Zazaca konuştu! Mecliste ortalık fena karıştı
HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, geçtiğimiz günlerde Zazaca konuşan konuğunu yayından alan ATV sunucusu Müge Anlı’ya TBMM’de Zazaca konuşarak tepki gösterince meclis karıştı.
TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Erdal Aydemir Zazaca konuşmaya başlayınca HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Meclis’te Kırmancki/Zazaca konuşmasına AK Parti, MHP ve İyi Parti sıralarından tepki gösterildi.
Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Levent Gök, Aydemir’i uyararak konuşmanın “Ortak dil”le yapılmasını istedi. Aydemir konuşmasına Türkçe devam etti.
Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün, Aydemir'in konuşmasında herkesin anlayacağı ortak dili, Türkçe'yi kullanması yönünde uyarısına rağmen Zazaca konuşmaya devam etmesi karşısında Genel Kurul salonunda milletvekillerinin itiraz sesleri yükseldi.
İYİ Parti milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak Aydemir'i protesto etti ve ardından salonu terk etti.
Aydemir’in konuşmasına AKP ve MHP’den tepki gelirken İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ise, Twitter adresinden yayınladığı mesajda “İYİ Parti Milletvekilleri olarak, HDP'li Milletvekilinin TBMM Kürsüsünden yaptığı provakasyonu protesto ederek genel kurulu terk ettik” dedi.