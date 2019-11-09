HDP'li vekil Müge Anlı'ya tepki için mecliste Zazaca konuştu! Mecliste ortalık fena karıştı

Aydemir’in konuşmasına AKP ve MHP’den tepki gelirken İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ise, Twitter adresinden yayınladığı mesajda “İYİ Parti Milletvekilleri olarak, HDP'li Milletvekilinin TBMM Kürsüsünden yaptığı provakasyonu protesto ederek genel kurulu terk ettik” dedi.