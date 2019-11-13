Sırrı Sakık'tan kayyum açıklaması: HDP bütün belediyelerden çekilmeli

HDP'li Sırrı Sakık, yeni kayyum atamalarının ardından partisinin belediye yönetimlerinin tamamının çekilmesi gerektiğini söyledi. Sakık, "HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır" dedi.

HDP tarafından 31 Mart'ta Muş Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ancak seçimi ikinci sırada tamamlayan Sırrı Sakık, bugün dört belediyeye daha kayyum atanmasından sonra kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu.

Sakık, "HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiçbir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir” ifadesini kullandı.

HDP’li belediyelere kayyum rutinleşip ve normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiç bir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir. — sırrısakık (@sakiksirri) November 13, 2019

​Sakık’ın sosyal medya takipçilerinden bazıları bu öneriye destek verirken bazıları da karşı çıktı.

Ne olmuştu?

Sakık 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’den Muş Belediye Başkanı adayı olmuş fakat tartışmalı geçen seçimi kaybetmişti. 2 bin 446 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Sakık, geçersiz oyların büyük bölümünün kendisine verildiğini belirterek seçim kuruluna itiraz etmiş ancak itiraz geri çevrilmişti.