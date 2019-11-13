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Eşine kızan koca güzellik merkezini bastı bir kişiyi öldürdü

İZMİR’in Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde kıskançlık krizi iddiasıyla gerçekleşen pompalı tüfekli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Erzene Mahallesi 114 sokakta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Y., eşi S.Y.’ye ait olan güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan’ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartıştı.

Mehmet Özkan’ın eşinin iş yerine bir kez daha geldiğini öğrenen Hasan Y. kıskançlık krizine girdi. Eşine ait iş yerine gelen Hasan Y. burada Mehmet Özkan’ı pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Mehmet Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme Ekibi, silahlı saldırının gerçekleştiği iş yerinde incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri Hasan Y.’nin cinayeti gerçekleştirdikten sonra bir otomobil ile kaçtığını tespit etti. Ekipler Hasan Y.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Özkan’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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