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Çin uzaydan görüntü almak için uydu fırlattı

ÇİN Cilin 102A uydusunu uzaydan görüntü alması için yolladı, yüksek hızda veri transferi yapabilmeyi amaçlıyor.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Cilin 102A uydusu, katı yakıtlı Kuaycou 1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi. 

Çangguan Uydu Teknolojileri Limited Şirketince geliştirilen Cilin 102A'nın, yüksek çözünürlüklü görüntü alma ve yüksek hızda veri transferi yapma özelliği bulunuyor.

Uydu, yörüngeye girmesinin ardından tarım, ormancılık ve doğal kaynaklar ile çevre ve sanayi alanlarında hizmet verecek.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

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