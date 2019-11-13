AK Parti'den arka arkaya istifa haberi! Siirt ve Iğdır İl Başkanı istifa etti

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, bugün görevlerinden istifa ettiler.

Avukat olan Ahmet Tutulmaz, 6 yıllık AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Yeni il başkanı atanana kadar geçici olarak İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Ferdi Turan'ın başkanlık yapacağı öğrenildi. Ahmet Tutulmaz, 25 Haziran 2018 genel seçiminde AK Parti'den milletvekili adayı olmuştu.

Siirt il başkanı da istifasını verdi

AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu da bugün istifasını sundu. Fuat Özgür Çalapkulu, istifasını şu sözlerle duyurdu:



-"31 Ocak 2015 tarihinde yapılan 5. olağan kongre ile başladığım Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevimle alakalı olarak 7. olağan kongre sürecinde göreve devam etmeme düşüncemi Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e iletmiştim. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve bu makama ve davamıza uygun bir arkadaşla 2023 seçimlerine daha güçlü bir şekilde girebilmemiz için 1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevimden bugün itibarı ile ayrılıyorum".

Erdoğan'a yürekten bağlıyım

-Türkiye’de binlerce kişinin rüyasını süsleyen bir makam olan İl Başkanlığına bizi uygun gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten bağlılığımı buradan deklare ediyorum.

"Erdoğan yeni görev verirse yerine getiririm"

-Bu bir ayrılık değildir. Ben Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Partimin bundan sonra bana vereceği resmî veya gayri resmî tüm görevleri bir emir addederek yerine getireceğimi de buradan belirtmek istiyorum. Bundan sonra bize düşen AK Partimizi hep zirvede tutmak olacaktır.