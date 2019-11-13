Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan'a suç duyurusu

Fenerbahçe, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan'la ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, Zeki Uzundurukan ve Erman Toroğlu isimli spor yorumcuları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur."

Erman Toroğlu ne demişti?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, geçtiğimiz haftalarda şu açıklamayı yapmıştı; ''Güzel tezgah var. Çok net. Organize işler oluyor Zeki'cim. Çok net söylüyorum Organize işler. Bunun içinde TFF MHK hepsi var. VAR’a gidip VAR’da karar değişirse hakemin sicili bozulur dediniz mi? Fırat Aydınus ile Koray Gencerler’e şüpheyle, sakat bakıyorum. Göstere göstere bazı şeyleri yapmayın. Bu tip hakemleri tutma Zekeriya Alp. Fırat Aydınus’u, Koray’ı tutma.''

''Bu sezonda kirli bir sezona doğru gidiyor''

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programına bağlanarak Trabzonspor - Göztepe maçında yaşanan 'VAR' konuşmalarına ilişkin flaş iddialarda bulunarak şu ifadeleri dile getirmişti; ''2010-2011 sezonu tarihin en kirli sezonudur. Bu sezonda kirli bir sezona doğru gidiyor. Bugün hakemler Trabzonspor'u doğramıştır."