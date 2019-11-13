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'Asgari ücret çok düşük' dediler yaklaşık 4 bin liraya çıkarıyorlar

PORTEKİZ asgari ücreti 635 euro'ya (yaklaşık 4 bin TL) çıkarmayı planlıyor. Artışa rağmen bu miktar, Batı Avrupa’daki en düşük asgari ücret sayılıyor.

Portekiz’deki sosyalist azınlık hükümeti, asgari ücretin yüzde 6 oranında artırılarak 635 euro'ya çıkarılmasını öngören bir tasarı sundu. Düzenlemenin 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olması planlanıyor.

Hükümet bu şekilde, gelir düzeyini iyileştirmeyi ve sosyal uyumu geliştirmeyi planlıyor. Ancak vaat edilen bu tutar, Batı Avrupa'daki en düşük ücret olarak kaydediliyor.

Ülkenin en büyük işçi sendikası olan CTGP, artışın yeterli olmadığını belirtti. Geçen yıl yüzde 14 artış yapıldığını hatırlatan sendika, ülkenin şimdi daha ileri gidebilecek bir ekonomik pozisyonda olduğunu savunuyor.

750 euroya kadar çıkacak
6 Ekim’de yapılan seçimlerde ikinci kez iktidar koltuğuna oturan Başbakan Antonio Costa, 2023 yılına kadar en düşük aylık maaşı yüzde 25 oranında artırarak 750 euro'ya çıkarmaya söz vermişti. Bu hedefe ulaşana kadar maaş artışının her yıl pazarlık edilerek gözden geçirilmesi planlanıyor.

Portekiz’de her beş çalışandan birinin asgari ücret aldığı belirtiliyor. Komşu İspanya’da ise asgari ücret 1050 euro (yaklaşık 6650 TL).
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