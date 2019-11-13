Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da senatörlerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG/PKK'dır. Mazlum Kobani, Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika ziyareti kapsamında Trump'la görüştükten sonra senatörlerle bir araya geldi. Senatörlerin arasında Lindsey Graham, Tim Scott, Joni Ernst, James E. Risch ve Ted Cruz’un yer aldığı öğrenildi.

Bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG/PKK'dır. Bunlar terör örgütü. Bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır." ifadesini kullandı.

"Ferhat Abdi Şahin Öcalan'ın manevi evladıdır"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben size bazı belgeleri vermek istiyorum. Ferhat Abdi Şahin, Abdullah Öcalan'ın manevi evladıdır." diyerek kahramanlaştırılmaya çalışılan Mazlum Kobani içinde gerçekleri senatörlerin yüzüne vurmuş oldu.

"6 ay ile 2 yıl arasında güvenli bölgeyi oluşturabiliriz"

Erdoğan, "Sayın Obama döneminde de ifade etmiştim.Güvenli Bölgeyi bizim yapmamız lazım. Uluslararası Donörler toplantısıyla güvenli bölgeyi kurmalıyız. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık. Ve burada adımı atarsak 6 ay ile 2 yıl arasında güvenli bölgeyi oluşturabiliriz, 2 milyon mülteci yerleştiririz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor'a yerleştiririz. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yatırımın 40 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa'dan bize gelen ise maalesef sadece 3 milyar avrodur." dedi.

Trump: Avrupa mülteciler konusunda sorumluluk almalı

Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Senatörler Erdoğan'ın sözleri karşısında sessiz kaldı

Öte yandan, toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye'deki "Kürtler" (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi. Senatörler Erdoğan'ın konuşması sonrası sessiz sedasız salondan ayrıldı.