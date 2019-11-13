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İngiltere'de sel bölgesine geç giden Başbakan Johnson'a tepki

Anadolu Ajansı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selden etkilenen ülkenin kuzeyini felaketten beş gün sonra ziyaret etmesi nedeniyle bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selle mücadele çalışmalarına katılan askerlerle konuşmak üzere Güney Yorkshire bölgesinin Stainforth köyüne gitti. 

Başbakanı gören bir köylü, "Geç kaldınız" derken; diğerleri de, "Burada ne işiniz var?" ve "Neredeydiniz?" diye sordu.

Selden zarar gören ve el arabasıyla çalışma yapan bir kadın, Johnson ile görüşmeyi reddederek, "Sizinle konuşmaktan dolayı mutlu değilim. Eğer bir sorun yoksa yaptığım işe devam edeceğim." diye konuştu.

İngiltere'de aşırı yağışlar sonucu Don Nehri taşmış, ülkenin kuzeyinde bazı yerleşim birimleri sular altında kalmıştı. Suya kapılan bir kişi ölmüş, 500'den fazla evi su basmış, 1000'den fazla kişi tahliye edilmişti.

12 Aralık'ta yapılacak seçimlerin öncesinde muhalefet partileri, Johnson ve Muhafazakar Parti hükümetini, felaket karşısında yeterince çalışmamakla suçluyor.

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