Erik Hamren: 'Partiye izin vermeyeceğiz'

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye ile oynanacak maçtan açıklamalarda bulundu.

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, A Milli Takımımız ile oynanacak maçtan önce açıklamalarda bulundu.

Hamren, "İlk maç öncesi yaşanan sıkıntı(havalimanındaki olaylar) beni ilgilendiren bir durum değil, onunla ilgili konuşmam da doğru olmaz. Uzun zaman geçti, bize bağlı olan ve bizi ilgilendiren bir durum değil. Bizi bugün burada ilgilendiren tek şey yarın oynanacak maç. Türk Milli Takımı'nın İzlanda'da yaşadıklarıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Yarına odaklanmış durumdayız. Türkiye'nin parti yapmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin takım olarak çok iyi durumda olduğunu ifade eden Hamren, "Türkiye her zaman bireysel anlamda güçlü oyunculara sahip bir ülke ama bugünkü kadronun farkı, bugün daha fazla takım olarak mücadele eden bir takım var. Açıkça konuşmak gerekirse bu durum beni de etkiledi" dedi.

Türkiye karşısında kaybedecek bir şeylerinin olmadığının altını çizen Hamren, "Kazanmak istiyoruz, ilginç bir maç olacak. Çok zor bir maç olacak. Türkiye etkileyici bir performans gösterip grupta harika sonuçlar aldı. Zor mücadele olacak ama deneyeceğiz, kazanmak zorundayız. Bizim kaybedeceğimiz bir şey yok. Aksine Türkiye'nin kaybedecek daha fazla şeyi var Tek oyuncumuz hariç herkes yarınki Türkiye maçı ve hafta sonundaki Moldova maçı için hazır durumda. Kadrodaki her oyuncumuzun sahaya çıkma şansı var" şeklinde konuştu.

"Kutlama yapmalarına izin vermeyeceğiz"

İzlandalı futbolcu Kari Arnason ise Türkiye ile oynanacak maçın kendileri açısından tek ihtimalli bir maç olduğunu ifade ederek; "Maç sonunda kutlama yapmalarına izin vermeyeceğiz, bunun için mücadele edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki şans var, İzlanda maçı ve Andorra maçı. Biz, Türkiye'yi yenmek için son ana kadar mücadele edeceğiz, çok zor olacak ancak bizim için başka bir ihtimal yok, kazanmak zorundayız. Türkiye maçı bizim için herhangi bir maçtan farklı değil, bunu atmosfer olarak söylüyorum. Bizim için zaten çok zor maç, bir de taraftar baskısı olacak ama biz kazanmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.