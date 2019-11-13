Erdoğan-Trump görüşmesinde uçak maketi detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump ile yaptığı basın açıklamasında görünen uçak maketi dikkatlerden kaçmadı.

Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Trump, ikili görüşme öncesinde gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, "Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın açıklama yaptığı salondaki büyük sehpanın üzerinde bulunan devasa büyüklükteki uçak maketi herkesin dikkatini çekti.

Erdoğan yaptırım resti çekmişti

Trump'ın "Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkarabiliriz" dediği sırada sehpa üzerinde duran uçak maketi akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce yaptığı açıklamayı getirdi.

Erdoğan, Amerikan yaptırımlarının gündeme geldiği dönemde, "Siz bize yaptırım uygularsanız biz de almayı düşündüğümüz 100 Boing uçağın siparişini geri çekeriz" demişti.

44 milyar dolar

Uzmanlar bu uçakların bir tanesinin fiyatını 442 milyon, 100 tanesinin fiyatını 44 milyar dolar olarak hesap ediyor. Trump'ın uçak maketi üzerinden mesaj verip vermediği tartışılırken bir detay ortaya çıktı. Buna göre maketteki uçağın Türkiye'nin almayı planladığı modelde bir yolcu uçağı olmadığı ve daha önceki liderlerle görüşmelerde de aynı sehpanın üzerinde yer aldığı belirtildi.