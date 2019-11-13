ABD Başkanı Trump Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere dün ABD’nin başkenti Washington’a gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melaine Trump tarafından karşılandı.
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Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
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Baş başa görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.
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