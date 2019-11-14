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Erdoğan-Trump görüşmesinde dikkat çeken 'terörle mücadele' dosyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile ABD Başkanı Donald Trump'ın baş başa görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrası Erdoğan ve Trump'ın da katıldığı heyetler arası çalışma yemeğinde masadaki 'Türkiye'nin terörle mücadelesi' dosyası dikkatlerden kaçmadı.

Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

Masada dikkat çeken dosya

Çalışma yemeği masasında iletişim başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" adlı dosya dikkat çekti. Hazırlanan dosya ile birlikte görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı aktarıldı.

Kapıda karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da karşıladı. Trump, Erdoğan'la görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarını anladığını söyledi. Erdoğan ise "basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacaklarını" belirtti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. 

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