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Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı araştıran özel ekibin, DEAŞ üyesi 9 şüpheliyi silah ve EYP'lerle birlikte yakaladığını açıkladı.

ANKARA Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Ankara Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalanmıştır bilgisini paylaştı.

Paylaşımda ayrıca, Yenimahalle’deki bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne, yakalanan şahıslara ilişkin görüntülere ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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