HABER /  SPOR

Cenk Tosun Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Milli Takım'ın, İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlar öncesi Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun'un, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

İKİ MAÇTA DA YOK
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
36 milyar dolar Türkiye'yi bekliyor
Türkiye'den İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki
Uluslararası Demokrasi Madalyası'nın sahibi Ekrem İmamoğlu oldu!
İzmir Bornova'daki kıskançlık cinayetinin zanlısı rahip çıktı
Candaş Tolga Işık'tan Mustafa Cengiz'e: Bizi salak yerine koyma
AK Parti'den arka arkaya istifa haberi! Siirt ve Iğdır İl Başkanı istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Erik Hamren: Partiye izin vermeyeceğiz
AK Parti'de kongre maratonu başlıyor
1. ara tatil ne zaman kaç gün MEB karne verilecek mi?
Bedava baldan tatlıdır! Kazanlarla ıspanak pişirdiler duyan koştu
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan'a suç duyurusu
ATV Müge Anlı Tatlı Sert'te Ömer Sırtaş'tan skandal açıklamalar! 8 kadınla evlenmişti
Yorumlar