Cenk Tosun Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Milli Takım'ın, İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçlar öncesi Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun'un, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

İKİ MAÇTA DA YOK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.