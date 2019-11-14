Melih Gökçek: Tam 90'dan çaktı valla

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde kendisine sorulan tüm sorulara yerinde cevap verdiğini ve 90'a gol attığını söyledi.

Melih Gökçek, Beyaz Saray'daki basın toplantısı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Gökçek, bir muhabirin Kürtler ile ilgili sorusuna verilen cevapla Erdoğan'ın tüm dünyaya ders verdiğini söyledi.

Canlı yayında Erdoğan'ı birilerinin kızdığını söyleyen Gökçek; bırakın kızsınlar, çatlasınlar. Sev sevme ama bu sözleri gol değil mi diye sordu?

İşte Gökçek'in o açıklamaları;

"Yani birileri kızıyor, birileri çatlıyor. Bırakın kızsınlar!

Bir lider konuşuyor ve o lider mükemmel ataklar yapıyor. YPG'li bir muhabir çıktı ve Kürtler ile ilgili barışacak mısınız? Yok efendim onları muhatap alacak mısınız? Kürtler ile yarın ileride aranız düzelin mi falan deyince mükemmel bir cevap verdi.

"Bizim Kürtler ile sorunumuz olabilir mi?"

Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, sizin söyledikleriniz Kürt değil. Benim 50 kadar Kürt milletvekilim var. Bizim Kürtler ile sorunumuz olabilir mi? Sayısız Kürt de Irak'tan ve Suriye'den bize göçtü. Biz ne yaptık? Kol kanat gerdik böyle bir sorun yok. Buna karşılık bizim mücadelemiz sadece ve sadece YPG ve PYD denilen teröristlerle.

"Valla 90'dan gol..."

Ne goldü ama ya! Tam 90'dan çaktı valla. Helal olsun... Allah razı olsun diyorum. Yani bak Recep Tayyip Erdoğan'ı sev sevme, gol mü değil mi? Valla 90'dan gol. Helal olsun..."