Şanlıurda 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde patlama: 17 yaralı

ŞANLIURFA'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde iki ayrı patlama meydana geldi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, patlamalarda, bir sivil ile 16 askerin yaralandığını, çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

ŞANLIURFA'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredekiyollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa Valisi Erin açıklama yaptı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına gelerek incelemede bulundu.

Komutanlık önünde gazetecilere açıklama yapan Erin, komutanlık yerleşkesi içerisindeki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini, birinci patlamanın etkisiyle ikincinin de gerçekleştiğini belirtti.

"Bir sivil ile 16 asker yaralandı"

Patlamada, kışla yakınlarındaki evinin balkonunda bulunan bir sivil ile görevli 16 askerin yaralandığını bildiren Erin, "Yaralılardan birinin durumu kritikti çok şükür en son hastaneden aldığımız bilgiye göre onun da durumu iyi. Yaralılar tedavi altında" dedi.

Erin, olayın hemen ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin hızlıca bölgeye ulaştığını aktararak, "İtfaiye araçları çok hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiler. Patlama sonrası meydana gelen yangın çok süratli bir şekilde kontrol altına alındı. Yaralıların da durumu çok şükür iyi" diye konuştu.

"Teknik sebepten olduğunu değerlendiriyoruz"

Bir gazetecinin patlamanın nedenine ilişkin tespit olup olmadığını sorması üzerine Erin, "Onları daha araştırıyoruz, tespit ediyoruz. İçeride, bu mühimmattan meydana gelen bir teknik sebepten olduğunu değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Erin, her iki patlamanın da aynı depoda meydana geldiğini sözlerine ekledi.