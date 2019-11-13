Hadi Özışık'tan CHP'lilere zor soru!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, CHP'li Levent Eyipişiren'e Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG konusundaki düşüncelerini sordu. Özışık, Donald Trump'ın YPG konusundaki Kılıçdaroğlu'nu örnek aldığını söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik parti grubundaki sözlerini eleştirdi. Muhalefetiyle iktidarıyla dış politikada birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Özışık, Kılıçdaroğlu'nun YPG konusundaki tutumunu hatırlattı, CHP'nin HDP ile birlikte hareket ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi CNN Türk'te tartışıldı. Başak Şengül'ün moderatörlüğündeki programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştiren Hadi Özışık, CHP'li Levent Eyipişiren'in, Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdiği sözlerine cevap verdi.

İşte Hadi Özışık'ın Eyipişiren ile karşı karşıya geldiği sözleri;

Hadi Özışık: Levent Bey, 10 Kasım anma törenlerinde Cumhurbaşkanı, "Atatürk dedi, sizin lideriniz kalktı hop ağzını yıka Atatürk deme. Sen onun yanından bile geçemezsin" dedi. Ağzını açtığında farklı yorumlanıyor.

Levent Eyipişiren: Türkiye'deki siyasetin dili bu! Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu tip konuşmadığını mı iddia ediyorsun?

H.Ö: Bakın sizin CHP içerisindeki parti politikalarınızı ben biliyorum. Yani vicdani şeyler yaptığınızı biliyorum.

Bakın Cumhurbaşkanı masada, biz buradayız. Ekrandan izliyoruz ve Erdoğan ile Trump oradayken bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın aleyhinde atıp tutmamız doğru mu? Biz onu söylüyoruz. Muhalefet edebilirsiniz yani hiç bir şey söylemeyin demiyoruz. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret... İç politikada evet kullanılan dil doğru değil bir çok zaman ama dış politika konusunda... Biz bir mesele yaşıyoruz.

Eyipişiren'e zor soru!

H.Ö: Trump için az evvel dedik ki Kürtler diyor, YPG'ye terörist demiyor. Canım, Trump'ın örnek aldığı içimizde en başka Kemal Kılıçdaroğlu var. Terör örgütü diyor mu?

L.E: Ne alakası var lütfen! Çok büküyorsunuz olayları...

H.Ö: Terör örgütü diyor mu?

L.E: Grup toplantısındaki konuşması da tank palet fabrikası üzerine ettiği sözleri alıp dış politikaya ya da mektuba yapıştırıyorsunuz. Niye ki... Tank palet fabrikasıyla ilgili söylüyor bu sözleri.

H.Ö: Ben bir şey soruyorum size! Kemal Kılıçdaroğlu, YPG'liler bize saldırmaz, kendi güvenliklerini konuyor dedi mi demedi mi? Sizin geçmişte milletvekili yaptığınız bir isim bu stüdyoda YPG'ye terör örgütü dedi mi demedi mi? Sabahtan akşama HDP bu konuda politika üretiyor, CHP destek oluyor."