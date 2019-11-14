DÜNYA

Hilal Kaplan - Donald Trump diyaloğunun tam hali

Beyaz Saray'daki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası gerçekleştirdikleri basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile Hilal Kaplan arasındaki diyalog gündeme oturdu.

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. O anlardan biri Trump ve Sabah Gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan arasında geçti. Trump, "Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten" diyerek soru alacaklarını belirtip, Erdoğan'dan birini seçmesini istedi. Cumhurbaşkanı'nın tercihi de Hilal Kaplan oldu.

Erdoğan'ın seçimi sonrasında Hilal Kaplan'ın yönelttiği soru ve Trump'ın verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapılan paylaşımlar da soru - cevabın bir kısmı kesilince ortaya Hilal Kaplan, Trump tarafından 'rezil edilmiş' gibi bir durum çıktı. Oysa o anların tamamı izlendiğinde tablo hayli farklı. 

Herkes işine gelen yeri kesip verdi
Hilal Kaplan ile Donald Trump arasındaki bu diyalog muhalif medyada sadece Trump'ın son cümlesi ile verildi. Hilal Kaplan'ın yazarlık yaptığı Sabah Gazetesi ise o son cümleyi görmeden haberi sundu. 

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