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NBA'de Austin Rivers teknik faul istedi oyundan atıldı

NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 102-93 yendiği maçın sonunda yaşanan gerginlik geceye damga vurdu.

NBA'de gecenin maçı Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasında oynandı. Ev sahibi Rockets'in rakibini 102- 93 mağlup ettiği maçta Austin Rivers'ın Clippers koçu olan babasının atılmasını istemesi günün olayı oldu.

Teknik faul istedi oyundan atıldı
Rockets'in bitime 1.31 kala 96-88 önde götürdüğü anda Los Angeles Clippers Koçu Doc Rivers, bir pozisyona itirazı nedeniyle teknik faul aldı. Devamında Doc Rivers'ın tepkileri daha da artarken, Houston forması giyen oğlu Austin Rivers, hakemlerden babasının atılmasına neden olacak teknik faul işareti yaptı. Hakemlerden gelen ikinci teknik faulle Doc Rivers soyunma odasına gönderildi.

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