MEDYA

Çukur 76. bölüm fragmanı: 3. sezon 9. bölüm

Çukur dizisi 76. yeni bölüm (3. sezon 9. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 76. yeni bölümüyle 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 76. yeni bölüm (3. sezon 9. bölüm) 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek: Tam 90'dan çaktı valla
Mustafa Cengiz: Buraya kazık çakmayacağız
Hadi Özışık'tan CHP'lilere zor soru!
Habertürk karıştı! İşte Didem'in zor anları
Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! O mektup ne oldu?
Şanlıurda 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde patlama: 17 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm 2. fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. bölüm 2. fragmanı
Ekrem İmamoğlu suya zam açıklaması! İndirimi yanlış yapmışlar
Hercai 21. bölüm 2. fragmanı
Arka Sokaklar 531. bölüm 2. fragmanı
1. ara tatil ne zaman kaç gün MEB karne verilecek mi?
Payitaht Abdülhamid 96. bölüm 2. fragmanı
Alkollü araç kullanmanın cezası 2020 kaç para oldu?