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Şanlıurda 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde patlama

ŞANLIURFA'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının cephaneliğinde meydana gelen iki ayrı patlamada 14 personel yaralandı.

ŞANLIURFA'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi. 

Çevredekiyollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki askeri yerleşke içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki patlama meydana geldiği belirtildi.

"Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, yaralı askerlerin kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Vali Erin: "İnceleme başlatıldı"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

MSB: "Yangın kontrol altına alındı"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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