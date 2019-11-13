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Terör yandaşlarından TRT muhabirine saldırı

Terör yandaşı bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyareti ile ilgili bilgileri canlı yayında aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'ya saldırıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeler için ABD'de bulunan TRT muhabiri, ABD'de yaşayan terör sevicilerin saldırısına uğradı.

Muhabirin canlı yayında, Erdoğan ve Trump arasında yapılacak görüşme hakkındaki ayrıntıları aktardığı sırada yaşanan olay ekranlara yansıdı.

TRT muhabiri canlı yayın sırasında anonsunu gerçekleştirirken fiziksel olarak saldırıda bulundu.

TRT Haber muhabirine saldıran saldırgan, olay sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.

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