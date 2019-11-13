Tamer Karadağlı Burcu Esmersoy ile görüntülendi aşk iddiası

Eşi ile kısa süren evliliğini bitiren Burcu Esmersoy'un adı bu sefer bomba bir isimle anılmaya başlandı. O kişi Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı idi. Aşk iddialarının ortaya çıkma nedeni ise Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında paylaşılan görüntülerdi.

Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile Kocaeli'nde bulunan bir dinlenme tesisinde görüntülendi. Görüntülerde ikilinin, ayrı ayrı ancak aynı arabaya doğru gittikleri görüldü. İkilinin çok konuşulan bu görüntülerinden sonra Esmersoy, Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak iddialara yanıt verdi. Esmersoy, programın montajcılarına tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

Köpek gibi çalışıyorum: "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum farkındaysanız. Tamer Karadağlı ile aynı güne denk gelen setimiz vardı. Afyon’a gitmemiz gerekiyordu."

Ben iş yapamayacak mıyım: "İşimiz biter bitmez İstanbul’a dönerken dinlenme tesisinde, benzincide çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Tamer Bey de ekmek aldı. Ben iş yapamayacak mıyım?"

Evliliği bir yıl sürdü: Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz ile geçtiğimiz yıl evlenmiş, ikili yaklaşık iki ay önce de tek celsede boşanmıştı.