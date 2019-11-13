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İstanbul Fatih'te Suriyeli öğrenciler çete kurup haraç topluyor

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında gelen İstanbul Fatih'te öğrenci çete skandalı yaşanıyor. 

İstanbul Fatih'te bulunan Çapa Atatürk Ortaokulu'nda 11, 14 ve 16 yaşlarında olan 3 Suriyeli çocuğun diğer öğrencileri haraca bağladığı vermeyenlere de şiddet uyguladığı öne sürüldü. Mağdur olan öğrenciler ve velileri Suriyeli çocukların okula silah ve bıçakla girdiğini iddia etti.

"Çocuk sabaha kadar sıçrıyor"

Çapa Atatürk Ortaokulu'nda çocuklarını 'okusun' diye gönderdikleri okulda Suriyeli çocukların kurduğu çeteler tarafından haraca bağlandığını, gasp ve tehdit edildiğini öğrenen veliler isyan etti. Torununun okula gitmek istemediğini hatta "okul" lafını duyunca korkarak titrediğini anlatan bir veli, "Çocuk sabaha kadar sıçrıyor. Okul dediğimde titriyor" diye konuştu.

"Sınıftan çıkamıyorum"

Show Haber'e konuşan Suriyeli öğrenci çeteleri tarafından mağdur edilen bir öğrenci ise "Ben sınıftan çıkamıyorum bu çocuklar yüzünden. Bıçak çekip paraları 5'er 5'er cebimizden alıyorlar." diyerek haraca bağlandığını belirtti."GÖZÜMÜ MORARTTI"Okulda terör estiren Suriyeli öğrenci çetesinin darp ettiği başka bir öğrenci de "Çocuk geldi sataşmaya başladı, bize vurdu. Arkadaşımın dudağını patlattı, benim gözümü morarttı." diye konuştu.

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