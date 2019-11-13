BİLİM - TEKNOLOJİ

'Mini çita': Ters takla atabilen robot

Massachusetts Teknoloji Üniversitesi, yıllardır üzerinde çalıştığı 'mini çita' adlı robotların yeni görüntüsünü paylaştı.

9 kg ağırlığındaki robotlar saatte 8 km hıza ulaşıyor ve ters takla atabiliyorlar. Bu robotların gelecekte felaket bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılması planlanıyor.

'Mini Çita'lar üniversitenin Biomimetiks Bölümü'nün geliştirdiği Çita 3' (Cheetah 3) modelinin daha küçük ve daha az maliyetli bir versiyonu.

Dört ayaklı bu robotların ilk modeli Mayıs ayında duyurulmuştu.

Üniversite, robotun daha gelişmiş araştırmalar için başka bilim insanları ve kurumların da projeye dahil olabileceğini açıkladı.

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