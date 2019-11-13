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Elimi Bırakma 54. bölüm fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 54. yeni bölümüyle 19 Kasım 2019 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 19 Kasım 2019 Salı akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

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