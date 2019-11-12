Kılıçdaroğlu'nun o sözleri CNN Türk canlı yayınını karıştırdı
MHP'li Metin Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine sert çıktı. Eski milletvekili Çetin Soysal, MHP'yi hamaset yapmakla suçlayınca canlı yayında tansiyon zirve yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektup MHP'li Metin Özkan ile eski CHP Milletvekili Çetin Soysal'ı karşı karşıya getirdi.
Soysal'ın Cumhurbaşkanı ve MHP'nin dış politikada hamaset yaptığını söylemesi canlı yayında sinirleri gerdi.