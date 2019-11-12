POLİTİKA

'Baş tacısın Reis' diyen eski CHP'li Barış Saylak nereye atandı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararname ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine Barış Saylak atandı.

Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Saylak'ın yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi çok konuşulmuştu.

Baş tacısın Reis

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçen ve AK Parti'nin adayı olan Barış Saylak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin videosu çok konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde heyecanı ile dikkat çeken Saylak'ın "Baş tacısınız, Reis'im elinizi öpmeye gelmek istiyorum" sözüne, Erdoğan, 'annenin babanın elini öp' cevabını vermişti. Saylak, anne babasının vefat ettiklerini belirterek AK Parti grup toplantısına katılmak istediğini söylemişti. Telefonu kapatırken Saylak'ın 'Büyüksün Reis'im, büyük" seslenişineErdoğan, 'Allah'tan başka büyük yok' şeklinde cevap vermişti.

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