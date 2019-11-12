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Sakarya'da eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

SAKARYA’nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde bulunan bir eczanede, önceki gün, meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen anne, bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi.

Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı.

Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.

Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.

Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı.

Büyük şok yaşayan anne ağlayan çocuğunu kucağına alarak sarıldı.

Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.

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