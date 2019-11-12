ATV Müge Anlı'da 8 kadınla evlenen Ömer Sırtaş canlı yayında ilk kez konuştu
Müge Anlı ile Tatlı Sert'de Sevgi Demir imam nikahlı eşi 41 yaşındaki Ömer Sırtaş'ın aynı anda 8 kadınla evli olduğunu açıklamıştı. Suçlamaların odağındaki isim ilk kez konuştu.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Sevgi Demir, çocuğunun babası olan Ömer Sırtaş'ın şu an evli bir kadınla birlikte olduğunu ve aynı anda 8 kadınla ilişkisi olduğunu açıklamıştı. Sevgi Hanım'ın anlattıkları Müge Anlı'yı çileden çıkarturken tartışmaların odağındaki isim Ömer Sırtaş her şeyi canlı yayında anlattı.