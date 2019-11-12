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Hagi, Galatasaray'daki günlerini özlüyor

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günlerini özlediğini belirterek, belki bir gün geri dönebileceğini söyledi.

Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan Gheorghe Hagi, Türkiye'deki günleri, Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'nun takıma katkısı ve Türkiye Milli Takımı'nın geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'da geçirdiği dönemden bahseden Rumen teknik adam, "Galatasaray’da UEFA kupasını kazandığım dönem benim için fantastik bir dönemdi. Gösterdiğimiz üstün performans ile Türkiye’de üst üste dört şampiyonluk kazandık, daha sonra da UEFA kupasını kazandık. Hiçbir oyuncu zaferlerimizi ve başarılarımızı unutamamıştır. Fantastik bir takımdık. A Milli Takım'a 13 oyuncu verdik. 2002 Dünya Kupası'na giden oyuncular üçüncü oldular. 22 oyuncunun 13’ünü Galatasaray veriyordu. Yani Galatasaray çok güçlü, çok iyi bir takım haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

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