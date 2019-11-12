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Survivor Hikmet Tuğsuz son haliyle şaşırttı

Survivor'da yarışan ve sakatlanarak yarışmaya veda etmek zorunda kalan Hikmet Tuğsuz'un son hali görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz sezon Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın en başarılı isimlerinden biri olan Hikmet Tuğsuz talihsiz bir kaza geçirerek yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.

Yusuf Karakaya'nın şampiyon olduğu Survivor'da favori olarak gösteriliyordu. Sporcunun son hali sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Adada en iyi anlaştığı isimlerden biri olan Hakan Kanık'ın Instagram'da paylaştığı hikayede İzmir Foça sahilde yıkanırken görüntülediği, yarışmadaki fit görüntüsünün aksine Hikmet Tuğsuz'un kilo almış hali gözlerden kaçmadı.

Kanık, hikayede Tuğsuz'a "İnsan mıyız ya, çok uğraştın mı bu vücut için?" sözleriyle takıldı.

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