Orman Genel Müdürü, canlı yayında Barış Yarkadaş'ın iddialarını çürüttü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Türkiye'nin birçok yerinde aynı anda 11 milyon fidan dikimi gerçekleşti.

Konuya dair dün Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Barış Yarkadaş'ın iddiaları bir anda akılları karıştırdı.

Yarkadaş, "11 milyon fidanın 9 milyonu tutmayacak. Fidan dikim dönemi Kasım değil Mart ayıdır." iddiasını ortaya attı.

Konuya açıklık getirmesi için canlı yayına bağlanan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise Yarkadaş'ın iddialarını çürüterek "Kasım ayı bugün ülkemiz açısından fidan dikilmesi için ideal bir zamandır. Bilimsel olarak da belirlenmiş bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Ardından söz alan Mehmet Akif Ersoy ise, Yarkadaş'tan anında bir ricada bulunarak "uzmanlık alanımız değil, gazeteci gazeteci konuşuyoruz burada" yetkili ismin sözünün üstüne söz söylememek gerektiğini belirtti.