MEDYA

Çukur 76. bölüm ilk sahne: 3. sezon 9. bölüm

Çukur dizisi 76. yeni bölüm (3. sezon 9. bölüm) ilk sahnesi yayınlandı. Çukur 76. yeni bölümüyle 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 76. yeni bölüm (3. sezon 9. bölüm) ilk sahnesi yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık tutuklandı
Türkiye'den Doğu Akdeniz açıklaması: Devam edeceğiz
İmamoğlu böyle köpürdü: Haddini bildiririm sana
DEAŞ'lı terörist sınır kapısında sıkışıp kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı
Vuslat 29. bölüm fragmanı
Burak Özçivit 1. bölüm fragmanıyla geri döndü Kuruluş Osman yayın tarihi belli oldu
Aşk Ağlatır 11. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 22. bölüm fragmanı
Bir hafta hastanede yatan Çağla Şıkel yayında gözyaşlarına boğuldu
Sevgili Geçmiş 4. bölüm 2. fragmanı
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni araç vergisi tablosu