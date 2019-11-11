Kütahya'da doğal gaz borusu patladı İş makinesi alev alev yandı

KÜTAHYA Gediz Belediyesi tarafından su borusu döşemesi için kanalın açıldığı sırada doğal gaz borusu büyük bir gürültüyle patladı.

Patlamayla birlikte iş makinesi alev alev yandı.

İtfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketine haber verilmesi üzerine olay yerine çok ekip sevk edildi.

Doğal gazın kesilmesinin ardından Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri yanmaya devam eden iş makinesini söndürürken, doğal gaz borusunun onarılmasından sonra ekipler çalışmalarına yeniden başladı.

Doğal gazın havaya alev halinde metrelerce yükselmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, görüntülerde faciadan dönüldüğü görüldü.