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Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı

Zalim İstanbul dizisi 19. yeni bölümüyle 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 18 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

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