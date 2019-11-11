Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek fena kapıştı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri için MİT Eski Üyesi Mehmet Eymür'ü suçladı. Eymür ise Perinçek'i, yalan haber yayanlar için kullandıkları istihbari bir terim olan 'fabrikatör' olarak niteledi.
MİT Eski Üyesi Mehmet Eymür ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek birbirlerini CIA ajanı olmakla suçladı. Perinçek'in kendisi dile getirdiği iddialara cevap veren Eymür, Perinçek'in yalan söylediğini ileri sürerek canlı yayın teklifinde bulundu.